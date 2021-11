Voorzitter klimaattop vindt dat ‘geschiedenis is geschreven’

Alok Sharma, die als voorzitter van de klimaattop twee weken lang alle openbare sessies leidde, vindt dat in Glasgow ‘geschiedenis is geschreven’. Hij feliciteerde delegaties met het resultaat. ‘Dit is echte vooruitgang om 1,5 graad binnen bereik te houden’, stelde Sharma.

Op de top werd nog eens duidelijk herhaald hoe belangrijk het is om de opwarming van de aarde tot deze grens te beperken. Toestaan dat de gemiddelde temperatuur op aarde 2 graden stijgt ten opzichte van pre-industriële tijden, het maximaal toelaatbare volgens het klimaatakkoord van Parijs, zou ‘een doodvonnis’ zijn, zei Sharma. Hij wees op de positie van kwetsbare eilandstaten, die door een stijgende zeespiegel in hun voortbestaan worden bedreigd.

De voorzitter beschreef 1,5 graad als een patiënt met ‘een zwakke pols’, die ‘alleen zal overleven als we onze beloftes houden en omzetten in snelle actie’. Want in Glasgow is vooral afgesproken hoe het pad eruit moet zien om de opwarming te beperken. Om het doel te bereiken, zullen landen uitvoering moeten geven aan het verzoek uit de slotverklaring om hun klimaatambities snel aan te scherpen. Er is nog altijd een groot gat te dichten, beaamde Sharma. ‘Ons werk moet doorgaan en dat moeten we samen blijven doen.’