VN-chef: onze kwetsbare planeet hangt aan een zijden draadje

Onze kwetsbare planeet hangt aan een zijden draadje en we staan aan de vooravond van een klimaatramp, stelde secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres na afloop van de klimaattop in Glasgow. Hij zei dat er weliswaar vooruitgang was geboekt op de COP26, maar benadrukte dat dit ‘niet genoeg’ was.