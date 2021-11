Milieuorganisaties over akkoord Glasgow: slap, zwak en schandalig

Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van de klimaattop in Glasgow. ‘Om nog zicht te houden op 1,5 graad en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is afbouw van alle fossiele brandstoffen nodig. Deze zwakke slotverklaring beperkt zich slechts tot de voorzichtige afbouw van sommige fossiele subsidies’, reageert Nine de Pater, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie.

Internationaal netwerk van milieuorganisaties Friends of the Earth reageert in een verklaring ook verbolgen. Coördinator Klimaatrechtvaardigheid en Energie Sara Shaw noemt de overeenkomst niets minder dan een schandaal. ‘Alleen de woorden 1,5 graden zijn zinloos als er in de overeenkomst niets staat om die woorden waar te maken. COP26 zal de geschiedenis ingaan als een verraad van de landen in het Zuiden.’

Ook Greenpeace is kritisch over het akkoord, maar ziet ook een positieve kant. ‘Het is slap, het is zwak en het 1,5 graden-doel is nog maar net in leven, maar er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk’, aldus klimaat- en energie-expert Dewi Zloch van de milieuorganisatie. ‘Zeker op een klimaattop waar lobbyisten van de fossiele industrie wederom flink vertegenwoordigd waren.’

Zloch: ‘De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak.’