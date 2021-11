Loekasjenko negeert crisissituatie en gaat ijshockeyen

De 67-jarige Loekasjenko, die al 27 jaar de dienst uitmaakt in Belarus, poseerde in een rood tenue op de ijshockeybaan en verspreidde de ‘wedstrijdbeelden’ - onder meer een doelpoging, een boks met een ploegmaat en de toejuichingen van het publiek - via zijn website. Hij liet tevens weten met zijn team de tegenstander uit de buurt van de hoofdstad met 5-2 te hebben verslagen.

Net als zijn belangrijkste supporter, de Russische president Vladimir Poetin, is Loekasjenko al jaren een groot ijshockeyliefhebber die de sport graag gebruikt om zich te presenteren als een sterke leider. Hij joeg de Europese Unie recent tegen zich in het harnas met ‘hybride aanval’ door duizenden migranten uit vooral het Midden-Oosten in te laten vliegen en hen aan te moedigen illegaal de Poolse grens over te steken.

In een interview met een Russisch defensieblad dat zaterdag verscheen zei Loekasjenko dat hij graag Russische Iskander-raketten, geschikt voor kernkoppen, wil plaatsen in het westen en zuiden van het land. Zijn kantoor maakte echter ook bekend dat de president van Belarus opdracht heeft gegeven de vluchtelingen die bij de Poolse grens bivakkeren humanitaire hulp te verlenen.