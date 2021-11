Horeca in steden op tijd dicht, behalve in Breda

In tegenstelling tot veel andere steden was in het centrum van Breda, zoals de Havermarkt en de Haven, sprake van grote drukte en volle terrassen met de biertap wagenwijd open. Alleen op de Grote Markt was het rustiger. In het straatbeeld in de binnenstad van Breda waren nauwelijks ordehandhavers of politie te zien.

Wel kondigde burgemeester Paul Depla aan het protest van de horeca nog even door de vingers te zien, maar daarna te zullen handhaven, ‘zoals we dat altijd’ doen. In Maastricht bleef Café Forum open, maar toen handhaving ingreep ging de zaak om 20.30 uur alsnog dicht. De kroegbaas kreeg een waarschuwing.

In Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Groningen hielden de meeste horecaondernemers zich wel aan tijdelijke regels onder de milde lockdown. Hetzelfde gold voor Roermond. De binnenstad en de buitenwijken oogden zaterdagavond uitgestorven.