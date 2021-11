Timmermans roept landen op conclusies klimaattop te accepteren

‘Ik vraag me af of we niet het risico lopen om net voor de finish van deze marathon te struikelen’, zei Timmermans. ‘Omarm alstublieft deze tekst, zodat we hoop kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen’, zei hij tegen alle aanwezigen. ‘Ze zullen ons niet vergeven als we vandaag falen.’ Zijn oproep kreeg een luid applaus.

Voordat Timmermans aan het woord kwam, maakte China duidelijk dat het nog ‘kleine wijzigingen’ wil zien. Het land is echter niet van plan de hele tekst opnieuw tegen het licht te houden.

India uitte felle kritiek. De minister van milieu van dat land noemde de tekst uit balans en suggereerde dat het moeilijk zal worden om hierover consensus te bereiken. Hij voegde eraan toe dat ontwikkelingslanden ‘recht hebben op verantwoord gebruik van fossiele brandstoffen’. Dat hebben rijke landen immers ook lange tijd gedaan.