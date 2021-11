Boeing lijkt oplossing te hebben voor problemen Dreamliner en MAX

Volgens Ihssane Mounir, senior vice-president van commerciële verkoop en marketing bij Boeing, is de vliegtuigbouwer ‘dicht bij’ hervatting van de leveringen van de 787. De Dreamliner, zoals het toestel bekendstaat, is het meest geavanceerde wide-body-toestel van Boeing. De vliegtuigbouwer stopte eind mei met het leveren van de toestellen in verband met technische mankementen.

Voor Boeing is het van cruciaal belang dat de toestellen weer geleverd worden. Mede door de problemen zette het concern een verlies in de boeken. Als Boeing de mankementen heeft aangepakt, moet het toestel ook altijd nog goedkeuring krijgen van regelgevende instanties alvorens de leveringen kunnen worden hervat.

737 MAX

Verder is Boeing ook met Chinese autoriteiten in gesprek over het certificeren van de 737 MAX. China is het enige grote land dat nog geen akkoord heeft gegeven voor een terugkeer van het toestel in het luchtruim. De 737 MAX mag sinds eind vorig jaar vrijwel overal weer vliegen na lang aan de grond te hebben gestaan na twee dodelijke ongevallen met het type in korte tijd. Het vliegtuig lijkt ook onderwerp van een groter handelsconflict tussen Beijing en Washington.

Boeing is ook in vergevorderde besprekingen met een aantal klanten over het bouwen van een luchtvrachtversie van zijn 777X jetliner, zei Mounir. Het concern is nog niet zover dat het de lancering van het vrachtvliegtuig kan aankondigen.