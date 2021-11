Bijna 14.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde naar nieuw record

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 13.902 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Dat is het op twee na hoogste aantal ooit. Op donderdag en op vrijdag waren er meer dan 16.000 positieve tests.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 93.573 bevestigde gevallen. Gemiddeld komt het neer op 13.368 positieve tests per dag, het hoogste niveau ooit. Het gemiddelde stijgt voor de 44e achtereenvolgende dag.

Het RIVM kreeg afgelopen dag 33 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Ook vrijdag waren er meer dan dertig sterfgevallen. Eind maart kwam het aantal gemelde sterfgevallen voor het laatst twee dagen op rij boven die grens uit. Maar dat het overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 178 coronapatiënten, gemiddeld ruim 25 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 29 maart.