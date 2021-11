Media: Duitsland zet leger in om te helpen bij corona-aanpak

Tot nu toe zouden al zo’n 630 soldaten zijn uitgezonden. De militairen zullen ook assisteren bij de boosterprikken en coronatests in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Tijdens eerdere kritieke momenten van de coronapandemie werden in Duitsland al eens zo’n 10.000 soldaten ingezet.

Het zevendaagse gemiddelde in Duitsland is zaterdag toegenomen tot het hoogste sinds het begin van de coronapandemie. Op 100.000 inwoners testten er afgelopen week 277.4 positief op het virus. De landelijke regering en de leiders van de zestien deelstaten houden donderdag een videoconferentie om te bespreken of er strengere maatregelen moeten komen.

Ondertussen heeft de vertrekkende Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag een nieuwe poging gedaan om mensen over te halen zich te laten vaccineren. ‘Er liggen moeilijke weken voor ons en jullie kunnen zien dat ik erg bezorgd ben’, zei Merkel in een videoboodschap. ‘Ik vraag iedereen die nog niet gevaccineerd is dringend: heroverweeg het alsjeblieft.’ Merkel benadrukte dat er een duidelijke connectie is tussen de vaccinatiegraad in bepaalde regio’s en het aantal besmettingen.