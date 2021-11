Lufthansa wil klanten extra laten betalen voor duurzaamheid

Het extra betalen voor diensten zoals stoelselectie, voorrang bij het instappen en inchecken van bagage is niet nieuw. Dat is het in rekening brengen van duurzame certificaten wel. Het geld dat extra wordt opgehaald steekt Lufthansa onder andere in de verdere ontwikkeling van duurzame brandstoffen. Daarnaast kunnen de euro’s voor CO2-compensatie worden gebruikt.

De doeltreffendheid van deze maatregelen wordt betwist. Maar voor nu hebben luchtvaartmaatschappijen weinig andere opties om passagiers te laten zien dat ze proberen om een begin te maken met het verlagen van de schadelijke uitstoot.

Klimaatneutraal vliegen

Volgens Lufthansa is het belangrijk voor de reizigers dat die ook kunnen laten zien dat ze extra groene inspanningen doen. ‘Het moet chique zijn om te laten zien dat je groen vliegt’, zei Lufthansa-bestuurder Christina Foerster in een interview.

Luchtvaartmaatschappijen staan voor een uitdaging bij het verrekenen van de kosten die zijn gemoeid met het realiseren van klimaatneutraal vliegen tegen 2050. In potentie moet de luchtvaart daar 2 biljoen dollar in investeren. Lufthansa en andere luchtvaartmaatschappijen bieden klanten al manieren om extra te betalen voor compensatie van uitstoot, maar slechts 1 procent van de klanten doet daaraan mee.

Milieuactivisten stellen dat minder vliegen de beste manier is voor de industrie om de koolstofuitstoot te verminderen. De terughoudendheid zou moeten duren tot het moment dat er nieuwe vliegtuigen zijn die schoner zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om elektrisch vliegen of gebruik van waterstof.