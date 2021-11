Minder dan helft van bezoekers wordt om ID bij coronapas gevraagd

De controle van het coronatoegangsbewijs laat nog te wensen over, schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo blijkt uit een peiling dat minder dan de helft van bezoekers van bijvoorbeeld bioscopen om een ID-bewijs wordt gevraagd als ze hun coronapas laten zien. Gemiddeld worden zeven op de tien bezoekers om een toegangsbewijs gevraagd.

Het is nodig om ook het ID-bewijs te controleren als iemand een coronapas laat zien. Zonder identificatie is fraude namelijk makkelijker. Er is inmiddels een levendige handel in vervalste QR-codes ontstaan, die zonder ID-controle vaker onopgemerkt blijven. De overheid is in overleg met brancheorganisaties over hoe de controle beter kan.

Het kabinet wil dat het coronatoegangsbewijs (CTB) binnenkort een belangrijkere rol gaat spelen in het tegengaan van besmettingen. Het CTB wordt uitgebreid naar meer sectoren en ook werkgevers zouden hun werknemers ernaar mogen vragen. Hier moeten de Eerste en Tweede Kamer wel nog eerst mee instemmen.

Op bepaalde plekken, zoals evenementen, zouden volgens het kabinet alleen gevaccineerden of mensen die corona hebben gehad nog toegang mogen krijgen. Deze zogeheten 2G-regeling kan ook gelden in bijvoorbeeld de horeca, maar daar mogen ondernemers ook geteste ongevaccineerden toelaten (3G). Dan moet wel iedereen een vaste zitplaats hebben. Bij 2G hoeft dat niet. Ook hiervoor moet de wet worden aangepast.