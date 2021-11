Sinterklaasintochten in het land, protest bij intocht in Breda

De landelijke intocht van Sinterklaas is ook dit jaar alleen te volgen op tv. Hij kwam vrijdag al aan in Nederland. Met een defilé begroeten burgemeesters en kinderen de goedheiligman en zijn pieten bij het Grotepietenhuis. Ook in andere plaatsen zijn intochten van de sint. In Breda protesteert Kick Out Zwarte Piet tegen de aanwezigheid van grijze pieten.

De landelijke aankomst is vanaf 12.00 uur rechtstreeks te volgen in een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal bij de NTR op NPO 3. Vorig jaar was er vanwege de coronamaatregelen ook geen landelijke intocht en was er eveneens een defilé bij het Grotepietenhuis in Paleis Soestdijk in Baarn.

Veel lokale sinterklaascomités hebben de intocht aangepast vanwege de vele coronabesmettingen. Zo zijn er besloten evenementen waarvoor volwassenen een coronatoegangsbewijs nodig hebben, zoals in de haven van Scheveningen en op het Willemsplein in Rotterdam. Sommige plaatsen hebben de intocht afgelast, zoals Utrecht en Roermond.

Protest

Hoewel op veel plekken inmiddels de roetveegpiet is geïntroduceerd, is er ook dit jaar protest. Zo demonstreert Kick Out Zwarte Piet zaterdag om 10.00 uur in Breda vlakbij Park Valkenberg, waar een sinterklaasfeest is met grijze pieten. De actiegroep vindt dit racistisch en een ‘schijnoplossing’. De organisatie van de intocht houdt echter vast aan de kleur grijs om onherkenbaar te zijn. Zondag protesteert KOZP in Volendam.

In Alkmaar, waar dit jaar voor het eerst alleen roetveegpieten zijn te zien, demonstreert Pegida zaterdagmiddag bij de intocht vóór Zwarte Piet. Ook is de organisatie van plan zondag in Amsterdam van zich te laten horen bij de aankomst van de sint.