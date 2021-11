Landen praten verder over slotakkoord klimaattop

Landen op de klimaattop in Glasgow praten zaterdag vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd verder over het mogelijke slotakkoord, waarmee de top moet worden afgesloten. Nieuwe versies van de slotteksten worden zaterdagochtend gepresenteerd door de voorzitter van de top Alok Sharma.

Alle landen krijgen zaterdagochtend de kans hun mening te geven over wat er op dat moment op papier staat, tijdens een korte informele vergadering. Sharma zelf dan ook de stand van zaken weergeven. Een formele vergadering met alle 197 landen wordt zaterdagmiddag verwacht.

De top zou eigenlijk vrijdagavond zijn afgelopen, maar het is vooralsnog niet gelukt tot overeenstemming te komen. De landen praten nog over onder meer financiering van klimaatbeleid en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering voor armere landen. Maar ook wordt er nog onderhandeld over bijvoorbeeld de precieze bewoordingen waarmee landen worden opgeroepen om onder meer hun CO2-uitstoot te verlagen.