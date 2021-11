Meer dan vier bezoekers welkom tijdens Sinterklaas en kerst

Mocht het advies om maximaal vier bezoekers thuis uit te nodigen ook tijdens de feestdagen nog gelden, dan wordt er een uitzondering gemaakt voor Sinterklaas, eerste en tweede kerstdag, en de Joodse feestdag Chanoeka. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Vooralsnog geldt het advies voor de komende drie weken en vervalt het per 4 december. Vanaf dan gaan er waarschijnlijk andere coronaregels gelden, zoals het gebruik van coronatoegangsbewijzen in meer sectoren en de 2G-maatregel. Die houdt in dat alleen gevaccineerden of mensen die corona hebben gehad nog een toegangsbewijs krijgen. Totdat dit wettelijk kan, geldt onder meer het advies voor een limiet aan thuisbezoek.

Onder het advies vallen geen kinderen tot en met 12 jaar. Vorig jaar gold tijdens kerst het dringende advies om niet meer dan drie gasten uit te nodigen.