Efteling verplicht coronatoegangsbewijs voor bezoekers

Bezoekers van de Efteling komen vanaf zondag niet meer binnen zonder een coronatoegangsbewijs (CTB). Het attractiepark in het Brabantse Kaatsheuvel heeft daartoe besloten op dwingend advies van de gemeente, meldt het op zijn website. Reden is het kabinetsbesluit om mensen weer verplicht 1,5 meter afstand te laten houden op plekken waar geen CTB verplicht is.

Het kabinet kondigde eerder aan een CTB verplicht te gaan stellen voor pretparken en dierentuinen. Onduidelijk is nog wanneer deze maatregel wordt doorgevoerd. Vooruitlopend hierop scant de Efteling vanaf zondag al de QR-codes van bezoekers aan de poort. ‘Het is voor ons gewoonweg niet mogelijk om in dit korte tijdsbestek alle bewegwijzering en belijning opnieuw aan te brengen en zo de 1,5 meter afstand te garanderen. Ons park is 65 hectare groot en we hebben tweehonderd locaties. We kunnen dus niet anders dan nu al een CTB vragen bij de entree, als we ons aan de maatregelen willen houden’, aldus het pretpark.

De Efteling zegt niet blij te zijn deze stap te moeten zetten. ‘We voelen ons gedwongen om nu deze keuze te maken en het doet pijn dat we niet de toegankelijkheid kunnen bieden die we al bijna 70 jaar nastreven, vanuit de gedachte dat iedereen in de Efteling welkom is.’

Op initiatief van de gemeente komt vanaf zondag op het Efteling-parkeerterrein ook een testlocatie van Testen voor Toegang, voor zowel inwoners van de gemeente Loon op Zand, als gasten van de Efteling.