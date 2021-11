Britney Spears: beste dag ooit

Spears stond jarenlang onder bewind van haar vader, Jamie, die volledige zeggenschap had over zijn dochter. Jamie werd in 2008 aangesteld nadat de zangeres een mentale inzinking kreeg, maar zou zijn rol volgens de advocaten van Britney in de loop der tijd misbruikt hebben. Britney mocht nergens meer alleen naar toe, had geen beschikking over haar bankrekening en was verplicht een spiraaltje te dragen terwijl ze een grote kinderwens zou hebben.

Vader Jamie zei eerder dat hij altijd het beste voor zijn dochter had gewild. Eerder dit jaar werd hij al door een rechter uit zijn functie als curator gezet en werd een tijdelijke vervanger aangewezen. Die was aangedragen door het juridische team van Britney.

De advocaten van zowel Britney als haar vader Jamie drongen er vrijdag bij de rechter op aan een einde te maken aan de bewindvoering. Honderden fans waren bijeengekomen bij de rechtbank in Los Angeles om hun steun te betuigen. ‘Ik denk dat ik de rest van de dag ga huilen’, schreef de artieste bij een Instagramvideo van haar fans bij het gerechtshof. Ze sloot het bericht af met de hashtag #FreedBritney (Bevrijde Britney).