Demonstranten ook tijdens laatste momenten klimaattop in actie

Ook vrijdag waren er weer tal van protesten rond de klimaattop van de VN in het Schotse Glasgow. Terwijl de onderhandelaars het nog niet eens konden worden over uiteenlopende thema’s op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering, lieten demonstranten op verschillende manieren weten dat volgens hen actie geboden is.

Actievoerders van Extinction Rebellion overgoten zichzelf voor het gebouw waar de COP26 plaatsvindt met nepbloed, schreef The Guardian. Het ‘bloed’ stond symbool voor ‘de mensen die zijn gestorven door de klimaatcrisis en de mensen die nog dood zullen gaan vanwege de passiviteit van degenen bij de COP’, tekende de krant op uit de mond van een van de demonstranten. De actiegroep heeft voor zaterdag een mars door Londen naar het Britse parlement aangekondigd, meldt Sky News.

In het gebouw waar de landen al bijna twee weken met elkaar praten en onderhandelen kwam Greenpeace vrijdagavond nog in actie. De milieuclub liet middenin het conferentiecentrum een enorme ballon op die de aarde moest voorstellen, begeleid door een rood spandoek met daarop de tekst ‘Not for sale’. Greenpeace vond de actie nodig omdat er op de klimaattop volgens de organisatie ‘heel veel lobbyisten van de fossiele industrie’ rondlopen. ‘Met als gevolg dat we veel greenwashing, smoesjes en uitwegen zien in plaats van echte actie’, aldus de club in een verklaring van de actie. Eerder op de dag liepen demonstranten al een mars over de COP26, zoals de conferentie officieel heet.

In Glasgow zelf verkleedde een demonstrant zich vrijdag als de Britse premier Boris Johnson, aldus Sky News. Op straat poseerde hij met grote zakken geld waar een bordje met ‘fossiele brandstoffen’ bij stond. Bij een bordje met ‘klimaatfinanciering’ stond slechts een heel klein zakje met geldbiljetten.