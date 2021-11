Vijf arrestaties rond lawaaidemonstratie Den Haag

Rondom de lawaaidemonstratie die vrijdagavond in Den Haag werd gehouden in een poging de coronapersconferentie te verstoren, zijn in ieder geval vijf mensen aangehouden. De verdachten werden aangehouden voor onder meer het bezit van vuurwerk, het gooien van vuurwerk of het niet voldoen aan het bevel te vertrekken, meldt een politiewoordvoerder.