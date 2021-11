John Kerry: onderhandelingen klimaattop gaan door in de nacht

De onderhandelingen op de klimaattop in Glasgow gaan door tot in de nacht van vrijdag op zaterdag, zegt de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. ‘We werken hard en het gaat goed’, vertelde hij aan Sky News.

De top zou eigenlijk vrijdag om 18.00 uur Britse tijd eindigen, maar de 197 aanwezige delegaties zijn nog niet tot een slotakkoord gekomen. Een van de thema’s waarover nog wordt gediscussieerd is de financiering van klimaatbeleid in armere landen. Die landen willen dat er duidelijke afspraken komen over geld om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.