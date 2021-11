Evenementenbranche verbaasd en boos over nieuwe maatregelen

Wel heeft het kabinet extra steunmaatregelen aan de sector beloofd. Wat die inhouden, is nog niet duidelijk. Bestaande maatregelen, zoals het laten zien van een coronatoegangsbewijs, blijven gelden.

Zowel Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) als Jolanda Jansen, die spreekt namens de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Rotterdam Ahoy is, uiten verbazing over de nieuwe maatregelen voor de sector, omdat de besmettingen volgens hen niet te herleiden zijn naar hun sector. ‘We werken met coronatoegangsbewijzen en dat werkt hartstikke goed’, zegt Schans. ‘We spelen nauwelijks een rol in toenemende besmettingen.’

Toch geeft Schans aan ook ergens begrip te hebben voor de nieuwe maatregelen. ‘We moeten het toch met zijn allen oplossen.’