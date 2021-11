Vakbond FNV: veel onzekerheid werknemers door kabinetsbeleid

Ook de beperkingen die bepaalde sectoren worden opgelegd leiden tot onzekerheid, zonder de directe toezegging van een stevig steunpakket. De bond vreest vooral verlies van flexbanen, maar ook gevolgen voor het inkomen van mensen die niet thuis kunnen werken, maar werken in cruciale beroepen zoals de schoonmaak en thuiszorg.

‘Het adhoc en visieloze pad dat het demissionaire kabinet kiest, houdt werknemers in enorme onzekerheid. Want wat betekenen deze maatregelen voor de helft van de Nederlanders die niet thuis kunnen werken en onmisbaar zijn om Nederland draaiende te houden? Wat zijn de consequenties voor hun werk en inkomen? Rutte zegt volgende week te willen praten over steunpakketten, maar dat had al een stuk eerder moeten gebeuren’, meldt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in een verklaring.

Bezorgd

Daarnaast is FNV bezorgd over de druk die de nieuwe maatregelen, zoals de beperkingen in openingstijden in winkels en horeca, leggen op medewerkers. De bond vreest niet alleen voor onveilige situaties door extra winkelend publiek in een kortere tijd, maar ook voor nieuwe taken zoals het checken van klanten via de CoronaCheck-app.

‘De beperkte openingstijden zullen het aantal klanten in een kortere tijd de winkels doorjagen. Wat wordt dan verwacht van werknemers die veilig hun werk proberen te doen? Moeten zij het overheidsbeleid gaan handhaven met alle risico’s op agressie van dien? Werknemers moeten hierin beschermd worden en of dit zal gebeuren, daar heb ik een hard hoofd in. Zeker in de drukke winkeltijd die voor ons ligt, met topdrukte van Black Friday, is dit totaal onverantwoord’, stelt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV.