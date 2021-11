Kabinet denkt nog na over vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

Tijdens de vorige jaarwisseling was er een vuurwerkverbod in verband met de coronasituatie. Ziekenhuizen waren toen bijzonder druk met coronapatiënten en het vuurwerkverbod moest voorkomen dat ze het nog drukker zouden krijgen door ongevallen met vuurwerk. Door de maatregel nam het aantal vuurwerkslachtoffers flink af tijdens oud en nieuw.

Ook nu is de druk op ziekenhuizen groot. Ook het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen week tot recordhoogte gestegen. Het is nog niet duidelijk of en wanneer het OMT met een advies komt, melden ingewijden. Vorig jaar volgde het vuurwerkverbod op pleidooien vanuit de zorgsector en de politie.