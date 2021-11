De politie wordt vrijdagavond vlak voor de hoofdingang van het Centraal Station in Den Haag bekogeld met straatklinkers en zeer zwaar vuurwerk. De locatie ligt in het verlengde van de Turfmarkt, waar vrijdagavond een lawaaidemonstratie plaatsvond in een poging de coronapersconferentie te verstoren.

De ME staat in linie. Tientallen straatklinkers die al zijn gegooid liggen verspreid over de straat.