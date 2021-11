Vakbond CNV: kabinet neemt zware maatregelen

Het kabinet neemt zware, ingrijpende maatregelen om het ‘stuwmeer’ aan coronabesmettingen in te dammen. Dat laat vakbond CNV weten in een reactie op de coronapersconferentie. ‘We hebben nu geen andere keus door het recordaantal besmettingen’, aldus CNV.

‘We vragen het kabinet wel om ruimschoots over de brug te komen met steunpakketten voor de horeca, cultuur- en evenementensector. Anders vallen daar onnodige ontslagen’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring.

De bond roept werkend Nederland op om verantwoordelijkheid te nemen. ‘Anderhalve meter afstand houden, hygiëneregels in acht nemen en thuisblijven bij klachten. En zoveel mogelijk thuiswerken indien mogelijk. De meeste kantoren zijn daar prima op ingericht. Kleine moeite, grote bijdrage aan de zorg. We vragen werkgevers ook om dit zo goed mogelijk te blijven faciliteren.’’

Doordacht beleid

Verder roept CNV het kabinet op om snel werk te maken van ‘doordacht’ beleid om deze winter en de komende jaren door te komen. ‘We zien sinds begin oktober al dat het aantal besmettingen toeneemt. Inmiddels is het vijf over twaalf en overstromen de ziekenhuizen. Maak daarnaast ook tempo met de boosterprikken.’

Daarnaast vindt Fortuin dat zo snel mogelijk werk moet worden gemaakt van het opschalen van de zorgcapaciteit en het investeren in medewerkers. ‘Vanuit de zorgmedewerkers klinkt deze roep al jaren en liggen er oplossingen op de planken. In de afgelopen twintig maanden zijn echter geen stappen gezet. Het kabinet moet nu echt snel in actie komen, anders blijven pandemieën onze samenleving in een vernietigende wurggreep houden.’’