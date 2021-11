Kappers ‘opgelucht’ dat ze niet volledig dicht moeten

Een woordvoerster van ANKO wijst erop dat er in aanloop naar de feestdagen normaal veel gebruik gemaakt wordt van knipbeurten in de avond. Normaal zouden er in deze periode van het jaar ook relatief veel koopavonden zijn. Ze benadrukt dat kappers tijdens eerdere lockdowns al veel schade hebben geleden. Veel ondernemers in de branche zijn nog bezig om er financieel bovenop te komen.

Volgens de nieuwe coronaregels moeten horecagelegenheden vanaf zaterdag om 20.00 uur de deuren sluiten. Datzelfde geldt voor essentiële winkels zoals supermarkten. Andere winkels moeten al om 18.00 uur dicht, net als onder meer kappers en ook casino’s. Bij de kappers gold de laatste dagen al een mondkapjesplicht.