Kerry in Glasgow: teksten slotakkoord niet verder afzwakken

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry heeft vrijdag in Glasgow gezegd dat de teksten in het slotakkoord van de klimaattop niet verder moeten worden afgezwakt. Eerder op de dag werd bekend dat de slotteksten die in de maak zijn op de top van de VN op een aantal punten zijn afgezwakt ten opzichte van de vorige versie. Zo zijn veranderingen aangebracht in passages over CO2-reducties op korte termijn, en het afbouwen van steenkoolgebruik en het subsidiëren van fossiele brandstoffen.