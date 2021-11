EU-burger mag ook tanden zetten in sprinkhaan

De sprinkhaan mag straks vermalen worden verkocht, maar ook in zijn geheel bevroren of gedroogd. Dan moeten de pootjes en vleugels er wel af, om niet te veel te vragen van de spijsvertering. Het insect kan als tussendoortje worden gegeten, maar ook als ingrediënt voor andere etenswaren dienen. De sprinkhaan is rijk aan onder meer belangrijke eiwitten en kan goed als vervanger voor vlees dienen.

Insecten worden elders in de wereld al veel gegeten, maar in Europa werd tot voor kort hooguit een enkele soort soms aan dieren gevoerd. Daar kwam verandering in met de gele meelworm, die sinds een paar maanden in de EU op het menu mag. Waarschijnlijk wordt ook de huiskrekel binnenkort goedgekeurd.

De komende jaren moeten insecten vaker op ons bord belanden, vindt ook Nederland. Ze trekken een veel minder zware wissel op milieu en klimaat dan bijvoorbeeld vleesrunderen.