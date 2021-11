Reproductiegetal coronavirus komt weer uit op ongeveer 1,2

Het coronavirus blijft zich in hetzelfde tempo verspreiden, en daardoor loopt het aantal positieve tests in hetzelfde tempo op. Daardoor blijft het zogeheten reproductiegetal ook deze week schommelen rond 1,2.

Het getal is vrijdag opnieuw vastgesteld en staat nu op 1,21. Afgelopen dinsdag stond het op 1,19 en vorige week vrijdag op 1,18. Rond dat niveau schommelt het cijfer nu al een maand. Soms zit het iets boven de 1,2 en soms zit het er iets onder.

Een reproductiegetal van 1,21 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 121 anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan 146 mensen, die vervolgens 177 anderen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe dragers op. Hoe hoger het getal ligt, hoe sneller het aantal besmettingen stijgt.

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie van zo’n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het cijfer van 1,21 van vrijdag beschrijft de situatie op 28 oktober.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen bijna 92.000 positieve tests geregistreerd. Dat is ruim 48 procent meer dan in de week ervoor. De toename van week op week wordt het groeigetal genoemd, en dat ligt sinds een maand op ongeveer 40 procent.