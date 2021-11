November heeft nu al meer positieve tests dan heel oktober

In de eerste twaalf dagen van november heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 137.345 positieve coronatests gemeld. Dat is meer dan in heel oktober. Toen testten in 31 dagen tijd ruim 129.000 mensen positief.

November heeft nu vrijwel evenveel gevallen als de maanden augustus en september bij elkaar. Toen waren er in 61 dagen tijd 137.832 positieve tests.

Gemiddeld waren er deze maand zo’n 11.445 positieve tests per dag. Daarmee ligt november op recordkoers. Dat record werd in december vorig jaar gevestigd. Toen waren er 273.443 positieve tests, gemiddeld 8820 per dag. In april dit jaar meldde het RIVM 223.732 nieuwe gevallen, gemiddeld 7457 per dag.