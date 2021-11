Dit is persoonlijk, zegt opa Timmermans op klimaattop

Voor Eurocommissaris Frans Timmermans is het beperken van de opwarming tot 1,5 graad niet alleen politiek. ‘Dit is persoonlijk’, zei hij op de klimaattop in Glasgow tijdens zijn dagelijkse toespraak. De 60-jarige Timmermans vertelde over zijn kleinzoon van 1 jaar. ‘Als wij slagen, zal hij in een leefbare wereld leven. Met een schone economie en schone lucht. Als wij falen, zal hij vechten met andere mensen voor water en voedsel. Dat is de harde realiteit’, zei de klimaatcommissaris van de EU.

Voor Timmermans gaat de grens van 1,5 graad over ‘het voorkomen van een onleefbare wereld’ voor volgende generaties. Hij wees erop dat eilandstaten als Palau, Barbados en de Marshalleilanden nu al in de problemen zijn door klimaatverandering. ‘Het levend houden van 1,5 graad moet in het hart van onze conclusies van vandaag staan’, zei de Nederlandse EU-bestuurder. ‘We moeten op dat spoor blijven en dat moeten we tussen nu en volgend jaar doen.’ Die opmerking werd gevolgd door applaus van medestanders in de plenaire zaal op de top.

‘Wij doen als Europese Unie ons deel’, vervolgde Timmermans. ‘Als we meer moeten doen, dan zullen we meer doen.’

Steenkool

Belangrijke punten voor de EU zijn dat het gebruik van steenkool wordt uitgefaseerd, net als subsidies op fossiele brandstoffen. Over de bewoordingen waarin dat in de slotverklaring moet komen te staan, wordt nog volop gesteggeld.

Verder moet volgens Timmermans meer geld naar arme landen. Hij wees er wel op dat de EU daarin al vooroploopt. En dan is er nog het zogeheten rulebook, waarin de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs van 2015 worden vertaald in concrete regels. Dat moet nu echt af, aldus de klimaatman van de EU. Het compromis daarover dat in Glasgow op tafel ligt, noemt hij beter dan dat op de vorige klimaattop, in Madrid.

‘We kunnen een uitweg vinden’, aldus Timmermans. ‘Laten we voortbouwen op de resultaten die al zijn geboekt.’