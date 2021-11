Ook leden vakbond CNV akkoord met cao supermarkten

Leden van vakbond CNV in de supermarkten en distributiecentra hebben met een kleine meerderheid ingestemd met een nieuwe cao. Eerder stemden al de leden van FNV met kleine meerderheid in met het eindbod van werkgeversorganisaties VGL en Vakcentrum. De bonden waren zelf ontevreden over dat eindbod, vooral vanwege de verlaging van de zondagstoeslagen.

De cao geldt voor ongeveer 250.000 werknemers. In de nieuwe overeenkomst van drie jaar gaan de lonen stapsgewijs met 9 procent omhoog. De toeslag voor het werken op zondag gaat per 1 januari met 50 procent omlaag. Uitzondering zijn de medewerkers die nu op zondag werken en dit blijven doen. Zij behouden hun toeslag nog drie jaar. Per 1 januari 2025 is de toeslag voor de hele sector gehalveerd.

‘Met dit krappe succes voor de werkgevers zetten ze wel direct de onderhandelingen voor de volgende cao op scherp. Want een belangrijk deel van onze leden, hun werknemers, is gewoon nog altijd ontevreden over hetgeen hun werkgever ze biedt’, aldus CNV-bestuurder Jacqueline Twerda in een toelichting.