Blokhuis hamert op meer investeringen in goede leefstijl

Het kabinet moet niet alleen meer investeren in personeel in de zorgsector, maar ook meer doen aan het voorkomen van leefstijlgerelateerde ziekten. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zegt dat het hem ‘een lief ding waard is als het kabinet meer op de voorkant gaat zitten’, met preventie.

‘Elk jaar overlijden in Nederland 35.000 mensen door ziekten die te maken hebben met leefstijl, zoals overgewicht of door roken. Daar kunnen we ook heel veel aan doen.’ Hij wijst erop dat op de intensive care mensen met overgewicht en roken nu oververtegenwoordigd zijn.

Er zijn wat hem betreft ‘voldoende aanknopingspunten om te investeren in interventie’. Dat kan volgens hem ook voorkomen dat het prijskaartje en daarmee de zorgpremie veel oploopt. ‘Volgens mij kunnen we veel betalen met elkaar, het zijn politieke keuzes, maar de vraag is hoever je daarmee wil gaan.’

Het aantrekken en behouden van personeel in de zorg blijft volgens hem ook belangrijk. ‘Dat doen we al jarenlang, maar het is een heel gevecht. Helaas zijn er overal tekorten, niet alleen in de ziekenhuizen maar ook in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. ‘Aan ons de uitdaging om dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door minder overbodige regels te hanteren.’