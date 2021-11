WHO bezorgd over zieke migranten langs grens Belarus

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is bezorgd over de migranten die uit Belarus de grens naar Polen, Letland en Litouwen overkomen. Velen hebben ‘aanhoudende gezondheidsproblemen’ en hebben medische en psychische zorg nodig. Ze zouden bovendien in hun eigen taal moeten worden benaderd.

De WHO stelt dit in een stuk dat is gebaseerd op onderzoek aan de grens van Litouwen en Belarus onder migranten die de afgelopen maanden via deze route de Europese Unie hebben weten te bereiken, maar in een soort bufferzone terechtgekomen zijn.

Er staat niets vermeld over coronatests of -besmettingen. Drie van de vijf migranten die de onderzoekers van de WHO spraken hebben ‘aanhoudende gezondheidsproblemen die behandeling en medicijnen vergen’. De zorgen van de WHO zijn groot want de winter kom eraan. De WHO streeft daarom naar steun aan de lokale autoriteiten en medische diensten om adequate hulp te bieden.