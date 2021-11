Nog altijd topdrukte bij telefoonlijn coronatestafspraken GGD

Het is ook vrijdag nog altijd onverminderd druk bij de landelijke telefoondienst voor het maken van een afspraak van een coronatest. Rond 8.00 uur hingen zo’n 15.000 mensen aan de lijn voor een afspraak. ‘We vragen mensen het later op de dag nogmaals te proberen’, aldus een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De telefoonlijn is elke dag tot 20.00 uur open.