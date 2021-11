Kabinet heeft week nodig om 1,5 meter afstand weer te verplichten

Het kabinet wil het weer verplicht maken om 1,5 meter afstand te houden. Maar om dat wettelijk te regelen, is ongeveer een week nodig, zeggen ingewijden. Het is een van de verregaande maatregelen die het kabinet invoert om het aantal coronabesmettingen te beperken.

Zorgminister Hugo de Jonge spreekt van een ‘hele moeilijke tijd’. Het kabinet zit met een groot dilemma. ‘De zorgen in de zorg zijn heel erg groot, en tegelijkertijd is de rek eruit in de samenleving.’ Ook de zorgen van ondernemers gaan het kabinet aan het hart, benadrukt de bewindsman vlak voor een overleg over de maatregelen. ‘Er zijn hele moeilijke dilemma’s te beslechten en besluiten te nemen.’

Verder wordt ook publiek weggehouden bij sportwedstrijden, zowel professionele als amateurpotjes. Er mag dinsdag dus ook geen publiek zijn bij de voetbalwedstrijd van Nederland tegen Noorwegen. Theaters en bioscopen zullen naar verwachting niet te maken krijgen met een aanscherping van de regels, omdat daar mensen alleen naar binnen mogen met een coronapas en op een aangewezen plek gaan zitten.

Of organisatoren van evenementen rekening moeten houden met extra maatregels, is nog onduidelijk. Betrokkenen wijzen erop dat er grote onderlinge verschillen bestaan tussen evenementen: buiten of binnen, met stoeltjes, staand of zelfs doorlopend.