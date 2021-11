Bronnen: burgemeesters steunen plannen kabinet, ook zorgen

De voorzitters van veiligheidsregio’s zijn in principe akkoord met de maatregelen die het kabinet wil nemen om het aantal coronabesmettingen te verlagen. Dat zeggen bronnen na een digitaal Veiligheidsberaad dat vrijdagochtend werd gehouden. Wel zijn er zorgen van de burgemeesters.

Als je het doet, doe het dan goed. Dat is volgens ingewijden wat de burgemeesters het kabinet op het hart hebben gedrukt. Ze bepleiten goede communicatie over de maatregelen, en het kabinet moet ervoor zorgen dat er genoeg draagvlak is voor de aangescherpte regels.

Het Veiligheidsberaad werd verplaatst van donderdagavond naar vrijdagochtend. Kabinetsleden overlegden donderdag tot in de late uurtjes op het Catshuis. Het kabinet is zeer verdeeld over de aanpak, maar kwam uiteindelijk toch tot een akkoord op hoofdlijnen. Vrijdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een persconferentie waarin ze de maatregelen uitleggen.