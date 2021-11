Leveringsproblemen blijven industrie Europa dwarszitten

De Europese industrie blijft last houden van problemen in de leveringsketen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat viel de productie van de industrie in de eurozone en de EU in september lager uit op maandbasis. Daarmee houdt de dalende trend die nu al een paar maanden duurt aan.

Tegenover de problemen in de toeleveringsketen, die onder andere voor tekorten aan onderdelen en materialen zorgt, staat een groeiende vraag van het aantal bestellingen. Dat zorgt mede voor een opdrijvend effect van de prijzen. De prijsstijging zal volgens kenners een belangrijk onderwerp zijn in beleidsbeslissingen van de Europese Centrale Bank (ECB) de komende kwartalen.

In grote industrielanden als Frankrijk en Duitsland was in september sprake van een lagere productie. Positieve cijfers uit onder andere Spanje en Italië konden niet voorkomen dat voor de eurozone een min van 0,2 procent werd gemeten. In de hele EU ging het om een daling met 0,5 procent. Op jaarbasis ging het in de eurozone om een plus met 5,2 procent en in de EU om 5 procent groei.