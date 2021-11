Overnamenieuws Intertrust stuwt MidKap, AEX nipt lager

Intertrust voert exclusieve gesprekken met CVC over een bod van 18 euro per aandeel op de onderneming. Het bod ligt ruim 40 procent boven de slotkoers van 12,56 euro op donderdag. De trustsector ligt al enige tijd onder vuur van de toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking. Ook hebben verschillende aandeelhouders kritiek geuit op de achterblijvende prestaties van Intertrust.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 815,86 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1089,71 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen verloor 0,5 procent.

ArcelorMittal

ArcelorMittal (min 3 procent) was de grootste daler in de AEX. Donderdag was het staalconcern nog de grote winnaar dankzij sterke winstcijfers van het bedrijf. In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam (min 5 procent) onderaan na tegenvallende resultaten. Beleggers waren ook niet te spreken over de cijfers van het Duitse staalbedrijf Salzgitter en stuurden het aandeel 5 procent lager in Frankfurt.

JDE Peet’s was een opvallende stijger met een plus van 5 procent. Beursanalist Corné van Zeijl van Actiam liet via Twitter weten dat het koffieconcern mogelijk toch zijn plaats in de belangrijke MSCI-index zal behouden. Boskalis zakte 4,5 procent. De baggeraar blijft kampen met coronamaatregelen. Vooral door de reisbeperkingen is het uitdagend om projecten en schepen operationeel te houden. Vopak won 1,6 procent. Het tankopslagbedrijf wist zijn resultaten afgelopen kwartaal te verbeteren.

Astrazeneca

In Londen verloor AstraZeneca 4,5 procent na teleurstellende resultaten van de farmaceut en maker van een coronavaccin. Deutsche Telekom klom 2,5 procent in Frankfurt dankzij sterke kwartaalcijfers. In Zürich steeg Richemont 9 procent. De Zwitserse eigenaar van luxemerk Cartier zag de winst in de afgelopen zes maanden flink stijgen.

De euro was 1,1441 dollar waard, tegen 1,1468 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 80,27 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 81,76 dollar per vat.