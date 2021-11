Ledenraad FrieslandCampina akkoord met nieuwe voorzitter

Sybren Attema is officieel de nieuwe voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. De ledenraad ging tijdens een ingelaste vergadering akkoord met de benoeming voor een periode van vier jaar. Attema is daarmee de opvolger van Erwin Wunnekink die eerder, een paar maanden na zijn benoeming, vertrok vanwege de onrust binnen de samenwerking.

Voor de benoeming van Attema was wel een aanpassing van de statuten nodig. De regels schreven voor dat voor een zetel in het bestuur een actief lidmaatschap van de coöperatie nodig is. Attema is oud-lid. Deze wijziging van de statuten is volgens FrieslandCampina van tijdelijke aard en vervalt na afloop van de bestuurstermijn van Attema.

Attema is geen onbekende. Hij stond als voorzitter van Friesland Foods naar eigen zeggen aan de wieg van de fusie met Campina. Daarna was hij tot 2010 vicevoorzitter van het fusiebedrijf. Hij was ook in andere functies binnen FrieslandCampina actief.

Met de eerdere aanstelling van Wunnekink werd onvoldoende gebroken met het verleden, waarna die na een paar maanden zijn conclusie trok. Hij was niet de ‘frisse blik en nieuw leiderschap’ die nodig was volgens zijn voorganger Frans Keurentjes, die in juni zijn functie neerlegde.

Attema was ooit zelf melkveehouder. Daarnaast heeft hij ook kennis van de onderneming FrieslandCampina. Sinds 2019 was hij buiten de zuivelcoöperatie actief.