Koerssprong Intertrust op Damrak na overnamebod

Intertrust (plus 38 procent) liet weten exclusieve gesprekken te voeren met CVC over een bod van 18 euro per aandeel op de onderneming. Het bod ligt ruim 40 procent boven de slotkoers van 12,56 euro op donderdag. De trustsector ligt al enige tijd onder vuur van de toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking. Ook hebben verschillende aandeelhouders van Intertrust kritiek geuit op de achterblijvende prestaties van het bedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 814,89 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1084,71 punten. Frankfurt bleef vrijwel vlak. Parijs won 0,2 procent en Londen daalde 0,3 procent.

Boskalis

In de MidKap zakte Aperam 6 procent. De producent van roestvrijstaal zag de omzet en winst in het derde kwartaal sterk stijgen vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Ten opzichte van de hoge niveaus in het tweede kwartaal bleven de resultaten echter vrijwel stabiel.

Boskalis (min 4 procent) kampte afgelopen kwartaal met coronamaatregelen. Vooral de reisbeperkingen maken het volgens het bedrijf uitdagend om projecten en schepen operationeel te houden. Vopak won 0,3 procent. Het bedrijf wist zijn resultaten in het derde kwartaal wat te verbeteren. De opslagtanks van het bedrijf zaten gemiddeld wel iets minder vol dan een jaar geleden.

AstraZeneca

AstraZeneca zakte 3,6 procent in Londen na tegenvallende resultaten van de farmaceut en maker van een coronavaccin. Deutsche Telekom steeg 2,7 procent in Frankfurt dankzij sterke kwartaalcijfers. Beleggers waren niet te spreken over de resultaten van het Duitse staalbedrijf Salzgitter en stuurden het aandeel 6 procent lager. In Zürich dikte Richemont 9 procent aan. Het Zwitserse luxeconcern zag de nettowinst in de afgelopen zes maanden flink stijgen na de verkoopdruk door de coronapandemie vorig jaar.

De euro was 1,1443 dollar waard, tegen 1,1468 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 80,98 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 82,24 dollar per vat.