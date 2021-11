Minder mensen reisden begin deze week met het openbaar vervoer

Nederlanders maakten maandag, dinsdag en woensdag minder gebruik van het openbaar vervoer dan de eerste drie werkdagen van vorige week. Cijfers van het ov-chipkaartbedrijf Translink laten een daling zien van ruim vier procent. Vorige week dinsdag scherpte het kabinet het advies aan om thuis te werken. In de dagen daarna was het niet meteen rustiger in de treinen, bussen, metro’s en trams, maar begin deze week dus wel.

Op maandag, dinsdag en woensdag checkten alle reizigers samen gemiddeld 3,15 miljoen keer per dag in met hun ov-chipkaart, tegen 3,28 miljoen een week eerder. In de laatste twee weken van oktober werden nog minder ritten in treinen, bussen, metro’s en trams gemaakt, maar toen was het in een groot deel van het land herfstvakantie. Vakanties niet inbegrepen was het half september voor het laatst zo rustig in het ov.