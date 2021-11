Boskalis blijft met uitdagingen kampen door corona

Boskalis zegt een druk derde kwartaal achter de rug te hebben. Het bedrijf boekte een hogere omzet en zag ook de vlootbezetting bij zowel de baggerdivisie als de offshore energieprojecten verbeteren. Qua bergingswerkzaamheden kende Boskalis een ‘uitzonderlijk rustig’ kwartaal.

Boskalis werkt onder andere aan projecten in de Filipijnen en Singapore, en ook dichter bij huis in Nederland en Denemarken. Deze bagger- en infraprojecten droegen ‘goed aan de omzet bij’, aldus Boskalis dat geen bedragen noemde. Ook werkt Boskalis aan windprojecten in Taiwan en Europa, die geld in het laatje brachten. Het bedrijf houdt vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen. Het operationele resultaat zal daarbij in de tweede helft van het jaar gelijk zijn aan de 226 miljoen euro uit de eerste helft.

Boskalis heeft nog voor 5,1 miljard euro aan werk liggen. Dat is iets minder dan het recordniveau van 5,5 miljard euro een kwartaal eerder.