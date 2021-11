Investeerder CVC wil dienstverlener Intertrust overnemen

CVC biedt 18 euro voor elk uitstaand aandeel van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf. Dat is 43 procent meer dan de slotkoers van 12,56 euro op donderdag.

Eerder deze maand kwam Intertrust nog in het nieuws vanwege een open brief van een ontevreden aandeelhouder. De Amerikaanse investeerder Hawk Ridge Capital is niet blij dat de financieel dienstverlener al jaren niet aan de verwachtingen voldoet en minder hard groeit dan de markt in zijn geheel.