Webwinkel JD.com stijgt in Hongkong na recordverkoop Singles Day

Het Chinese e-commercebedrijf JD.com werd vrijdag flink hoger gezet op de beurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf een nieuw verkooprecord heeft bereikt tijdens het koopjesfestijn Singles Day. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat de verkopen op zijn platform ook zag stijgen tot een nieuw record, werd daarentegen lager gezet. De stemming op de Aziatische aandelenmarkten was verder overwegend positief. Vooral de chipbedrijven in de regio deden goede zaken na het koersherstel in de Amerikaanse chipsector.

De hoofdindex in Shanghai en de Hang Seng-index in Hongkong noteerden tussentijds 0,2 procent in de plus. JD.com dikte ruim 4 procent aan en Alibaba verloor 1,6 procent. Volgens mediaberichten verkochten de twee grote winkelplatformen gezamenlijk voor ongeveer 139 miljard dollar aan goederen tijdens Singles Day. SMIC zakte 5 procent na het verrassende vertrek van vicevoorzitter Chiang Shang-Yi bij de grootste chipmaker van China. Ook drie andere topbestuurders legden hun functies neer. Twee maanden geleden stapte voorzitter Zhou Zixue ook al op bij het bedrijf.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,1 procent hoger het weekeinde in op 29.609,97 punten. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht op de Japanse beurs, kreeg er 2,6 procent bij. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron steeg 1,8 procent. Horlogemaker Citizen Watch maakte een koerssprong van 10 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van het bedrijf. Beleggers waren echter minder tevreden over de halfjaarcijfers van Suzuki en stuurden de autoproducent 2,7 procent omlaag. Bandenfabrikant Bridgestone, die ook met resultaten kwam, won dik 1 procent.