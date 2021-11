Meer klanten voor T-Mobile Nederland

Telecombedrijf T-Mobile Nederland heeft er in het derde kwartaal meer klanten bijgekregen. De omzet en winst van de onderneming gingen eveneens omhoog in de afgelopen periode. In september werd nog bekend dat T-Mobile Nederland wordt overgenomen door de investeerders Apax Partners en Warburg Pincus in een deal ter waarde van 5,1 miljard euro.

Volgens T-Mobile Nederland steeg het aantal nieuwe mobiele klanten met 52.000 en kwamen er 14.000 klanten voor vaste aansluitingen bij. De omzet steeg met ruim 6 procent naar 515 miljoen euro. Daarbij werd een bedrijfsresultaat in de boeken gezet van 173 miljoen euro, wat bijna een kwart meer is dan een jaar eerder. Behalve de merken T-Mobile en Tele2 horen ook Ben en Simpel bij de onderneming.

Het Britse Apax en het Amerikaanse Warburg Pincus trekken gezamenlijk op bij de aankoop van T-Mobile Nederland. Ze krijgen daarbij de 75 procent in handen die Deutsche Telekom in bezit had, maar ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile Nederland. Apax en Warburg Pincus zeiden veel groeipotentie te zien in het bedrijf en in te willen zetten op verdere vernieuwing.

Goede resultaten

Topman Søren Abildgaard spreekt van goede resultaten voor het bedrijf en hoopt dat de overname zo snel mogelijk kan worden afgerond. Volgens hem kennen Apax en Warburg Pincus de Europese telecommarkt erg goed en willen ze T-Mobile Nederland verder helpen groeien. Daarbij ligt de focus op groei in Nederland.

Verder zei T-Mobile Nederland dat de eerste klanten in Zoetermeer zijn aangesloten op het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber, waarmee het bedrijf samenwerkt. Het is de bedoeling van T-Mobile Nederland dat 1 miljoen huishoudens worden voorzien van supersnel internet via het netwerk van Open Dutch Fiber. Er wordt nu gewerkt aan de uitrol naar 250.000 huishoudens in Haarlem, Utrecht, Rotterdam, Ridderkerk, Leidschendam-Voorburg en Delft.