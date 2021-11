Nieuwe coronaregels verwacht op persconferentie kabinet

Het kabinet kondigt vrijdagavond waarschijnlijk nieuwe coronaregels aan. Volgens ingewijden ligt het aantal dagelijkse besmettingen veel te hoog en is het nodig om in te grijpen. Donderdag werd een dagrecord bereikt van 16.364 besmettingen, ruim drieduizend meer dan het vorige dagrecord.

Welke maatregelen het kabinet vrijdag overweegt, is niet bekend. Het zou mogelijk gaan om het herinvoeren van 1,5 meter afstand, of het introduceren van de zogenoemde '2G-maatregel'. Als het kabinet daartoe besluit, krijgen alleen nog gevaccineerden of mensen die eerder corona hebben gehad een geldig coronabewijs.

Voor deze regels zou een wetswijziging nodig zijn en dat kost tijd. Om de tussenliggende periode te overbruggen, zou het kabinet denken aan maatregelen die al eerder van kracht waren. Bronnen hebben het dan bijvoorbeeld over het beperkt openstellen of zelfs sluiten van bepaalde sectoren. Het Outbreak Management Team (OMT) zou volgens ingewijden adviseren om voor een korte periode de sluitingstijd van horeca te vervroegen en theaters en bioscopen helemaal te sluiten. Het kabinet volgt een OMT-advies niet altijd volledig op.

Een deel van de ministersploeg overlegde donderdag lang over welke stappen het moet zetten. De eindtijd van de sessie stond gepland in de middag, maar overeenstemming was er toen nog niet. Het overleg zou stroef zijn gegaan. Een betrokkene had het over "enorme verdeeldheid", mede om zorgen over draagvlak voor nieuwe coronaregels. Ook nadat het overleg donderdagavond verder was gegaan, kwam het kabinet er nog niet uit. De hoofdlijnen zouden al wel staan, maar de invulling nog niet. Vrijdag praten de ministers er verder over.

De definitieve beslissingen worden 's avonds toegelicht door demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is nog niet bekend wanneer de strengere coronaregels van kracht worden, mocht het kabinet daartoe overgaan. Eerder zeiden Rutte en De Jonge de aanpassingen in samenspraak met de Tweede Kamer te doen. Volgende week dinsdag debatteert de Kamer over de coronacrisis.