Veiligheidsberaad buigt zich over nieuwe coronamaatregelen

Het Veiligheidsberaad vergadert vrijdagochtend over de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet later op de dag bekend gaat maken. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van het coronabeleid. Zij bespreken of nieuw beleid van het kabinet in de praktijk ook handhaafbaar is. Om die reden is demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus vrijwel altijd bij het beraad aanwezig en demissionair coronaminister Hugo de Jonge meestal.

Het beraad zou eigenlijk donderdagavond digitaal zijn, maar het kabinet besloot donderdagmiddag om in de avond door te vergaderen over het nieuwe coronabeleid. Ook zouden er nog andere overleggen over corona zijn. Daarom had een bijeenkomst van de burgemeesters nog geen zin.

De bijeenkomst is vrijdagochtend ook digitaal. Het is nog onduidelijk of beraadsvoorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, na afloop mededelingen doet. Demissionair premier Mark Rutte zei donderdag dat hij "alles in één keer goed wil neerzetten en dat doen we in de persconferentie".