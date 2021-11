Moody Blues-drummer Graeme Edge (80) overleden

Moody Blues-drummer en -oprichter Graeme Edge is op 80-jarige leeftijd overleden. Leadzanger Justin Hayward maakte het nieuws bekend, meldt The Guardian.

"Het is een heel verdrietige dag. Graemes geluid en persoonlijkheid zijn aanwezig in alles wat we doen en hopelijk blijft dat zo", aldus Hayward. Graeme had zijn pensioen al aangekondigd, vervolgt Hayward. "Ik wist dat het niet meer dezelfde Moody Blues zou zijn. En dat is dus ook gebeurd. Hij hield de groep al die jaren bij elkaar."

Moody Blues scoorde grote hits met nummers als Nights in White Satin en Tuesday Afternoon. In 2018 werd de band uit Birmingham vereeuwigd in de Rock & Roll Hall of Fame. Moody Blues stond in 2018 voor het laatst in Nederland op het podium, in de Heineken Music Hall, nu AFAS Live.