Horecaondernemers voelen concurrentie GGD in strijd om personeel

Een groot deel van de horecaondernemers vreest dat potentiële werknemers de branche niet langer zien staan. Waar werk in een café of restaurant voor de coronacrisis vaak nog een aantrekkelijke bijbaan was voor jongeren, moet de branche nu onder andere concurreren met de GGD. Die betaalt fors meer voor bijvoorbeeld werk in een coronateststraat.

Volgens onderzoek van ABN AMRO leeft bij 44 procent van de ondernemers in de horeca de angst dat werkzoekenden liever in een andere bedrijfstak gaan werken. Door de lockdownmaatregelen voor kroegen, cafés en restaurants tijdens de pandemie verloren veel werknemers in de horeca hun baan. Nu de maatschappij grotendeels weer open is kampt de sector juist met personeelstekorten.

Volgens experts van de bank is de schaarste aan arbeidskrachten in de horeca niet helemaal nieuw. Voor de crisis had de branche daar ook al last van, doordat het verloop van personeel zo groot is. De werkdruk voor horecapersoneel is relatief hoog en door onregelmatige werktijden is de balans tussen privé en werk voor velen onaantrekkelijk, zegt econoom Gerarda Westerhuis. Om horecawerk aantrekkelijker te maken zou personeel meer te zeggen moeten krijgen over de roosters, oppert ze als oplossing. Ook zou er meer ruimte moeten zijn voor persoonlijke ontwikkeling.

Door de recente opleving van het coronavirus schaalt ook de GGD de test- en callcenterwerkzaamheden op. Daarvoor vist de gezondheidsdienst grotendeels in dezelfde poel jonge werkzoekenden als de horeca. Rik Donders, oprichter van uitzendbureau DOEN Horeca, vreest dat het daardoor nog moeilijker wordt om arbeidskrachten te vinden. Waar de GGD gemakkelijk een uurloon van 18 tot 19 uur kan betalen, is dat volgens hem in de horeca niet mogelijk.

‘Een gedeelte van de doelgroep zal zeggen dat ze ergens anders veel meer kunnen verdienen. Het gaat niet om een paar eurootjes meer, maar heel veel’, zegt Donders. ‘19 euro kun je in de horeca niet betalen voor een 19-jarige, wil je het betaalbaar houden voor de gast. Dan zit je al op een kostprijs van 30 euro. Een glas bier gaat dan ook 7 euro kosten.’

Volgens Donders zijn de gevolgen van de personeelstekorten in de horeca al merkbaar. Restaurants en cafés sluiten hun zaken deels of versimpelen de menukaart, zodat beginnende koks meteen volledig kunnen meedraaien. ‘Je ziet dat de markt helemaal overhoop ligt. En deze onzekere tijden dragen ook niet bij aan de aantrekkelijkheid van de horeca.’