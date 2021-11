Nog geen overeenstemming over coronaregels na Catshuisoverleg

Het kabinet is er na het Catshuisoverleg nog niet volledig uit wat het moet doen met de coronaregels. Volgens ingewijden moet er vrijdag tijdens een corona-overleg met de volledige ministersploeg nog veel worden uitgewerkt. Donderdagavond waren alleen de meest betrokken ministers aanwezig. Ze werden bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel.

Het overleg ging volgens bronnen moeizaam. Een betrokkene zei dat er ‘grote verdeeldheid’ was, onder meer wegens zorgen over het draagvlak voor strengere coronaregels. Het overleg, dat in de middag zou eindigen, werd donderdagavond voortgezet omdat er nog geen overeenstemming was.